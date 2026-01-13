Bei Lawinenunglück ums Leben gekommen: Trauer um Snowboard-Legende

Ueli Kestenholz ist tot. Die Snowboard-Legende, die auch als Extremsportler weltbekannt wurde, kam am vergangenen Sonntag bei einem Lawinenunglück im Kanton Wallis ums Leben.

Laut Polizeibericht soll sich die Tragödie im Lötschental in der Ostflanke des Hockuchriz auf 2400 Metern Höhe ereignet haben. Der Schweizer soll gemeinsam mit einem Skifahrer unterwegs gewesen sein, als die Lawine abging. „Aus unbekannten Gründen löste sich eine Lawine und riss die beiden Wintersportler mit“, wurde die Polizei in Schweizer Medien zitiert. Während der Skifahrer sich selbst aus den Schneemassen befreien konnte, wurde der Olympia- und WM-Medaillengewinner verschüttet.