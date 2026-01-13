Anna-Maria über Liebes-Comeback mit Bushido: „Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht“

Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi gehen wieder gemeinsame Wege. Die emotionale Nachricht verkündete der Musiker selbst vor Tausenden von Fans während seines Konzerts in Berlin.

Berlin – Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi sind wieder ein Paar. Die Nachricht verkündete der Musiker unter dem Jubel Tausender Fans während seines Tour-Auftakts in der Berliner Uber Arena. Einer mehrmonatigen räumlichen Trennung folgt für die beiden nun ein gemeinsamer Neuanfang.

Auf der Bühne fand Bushido (47), mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, emotionale Worte: „Ich bin echt froh, heute Abend sagen zu können, dass meine Frau hier ist.“ Während die acht Kinder das Konzert aus dem Bühnengraben verfolgten, bestätigte Anna-Maria Ferchichi in einer Loge die Wiedervereinigung gegenüber der Bild-Zeitung: „Ja, Anis und ich sind wieder ein Paar.“

Wendepunkt nach öffentlicher Trennung

Erst im vergangenen November hatte das Paar öffentlich gemacht, bereits seit einem halben Jahr getrennt zu leben. Diese Phase sei jedoch heilsam gewesen, wie Ferchichi erklärte. Die räumliche Distanz habe beiden geholfen, offen über ihre Probleme zu sprechen, ohne sich dabei aus den Augen zu verlieren. „Es war richtig, dass wir für ein halbes Jahr getrennt gewohnt haben. Wir haben uns trotzdem jeden Tag gesehen, auch wegen der Kinder“, so Anna-Maria.

Anstatt eines Rosenkriegs wählte das Paar einen Weg der ruhigen Aussprache. „Anis hat mir die Zeit gegeben, die ich gebraucht habe. Es gab keinen Streit, keine Eifersucht, keine neuen Partner“, betonte sie. Genau dieser Freiraum sei der Schlüssel zur Versöhnung gewesen.

Neustart für die Großfamilie in München

Inzwischen lebt die Familie wieder unter einem Dach und plant den Umzug in ein neues gemeinsames Zuhause in München. Auch im Alltag habe sich vieles verändert. Bushido, so erzählt seine Frau, engagiere sich stark im Haushalt: „Anis kümmert sich um die Wäsche und er kocht.“

📽️ Video | Bushido & Anna-Maria zeigen ihre neue Villa

Für Anna-Maria Ferchichi ist dieser private Zusammenhalt wichtiger als der Applaus auf der Bühne. „Ich bin super stolz auf meinen Mann und freue mich, ihn auf der Bühne zu erleben. Aber Anis weiß, dass mir andere Dinge wichtiger sind“, sagte sie. Die Beziehung sei durch die Krise „noch mal intensiver und ehrlicher geworden“. (TT.com)