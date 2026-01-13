Nordic Combined Triple: Weltcup-Showdown in Seefeld

Von 30. Jänner bis 1. Februar 2026 wird Seefeld erneut zum Mekka des nordischen Sports, wenn mit dem Nordic Combined Triple eines der prestigeträchtigsten Weltcup-Formate über die Bühne geht.

Der WM-Ort von 2019 ist längst ein Fixpunkt im Weltcupkalender. Was das Triple so besonders macht, ist neben der beeindruckenden Kulisse der Olympiaregion Seefeld vor allem der einzigartige Wettkampfmodus: Drei Bewerbe an drei Tagen entscheiden über den Gesamtsieg. Wer am Ende ganz oben steht, darf sich Triple-Sieger nennen – und setzt oft auch mit Blick auf die kommenden Großereignisse ein deutliches Ausrufezeichen.

Sportlich verlangt das Triple den Athlet:innen so einiges ab: Der Auftakt erfolgt mit einem Massenstart, bei dem zunächst auf der Loipe um jede Sekunde gekämpft wird, ehe die Entscheidung auf der Schanze fällt. Am Samstag sorgt ein Compact-Bewerb mit engen Abständen für zusätzliche Spannung. Das große Finale steigt am Sonntag mit einem klassischen Gundersen-Bewerb, der am Ende den Gesamtsieger kürt.

Doch nicht nur auf Schanze und Loipe punktet das Event. Ein besonderes Highlight ist das Winterfest der Seefelder Vereine am 31. Jänner im Kurpark Seefeld. Ein buntes Rahmenprogramm an allen Tagen, das Ski Austria Fan Dorf sowie zahlreiche Mitmachangebote machen das Nordic Combined Triple zu einem Erlebnis für die ganze Familie. Für eine entspannte An- und Abreise sorgt ein nachhaltiges Verkehrskonzept: Ticketbesitzer:innen können kostenlos per Bahn und Bus aus ganz Tirol anreisen.