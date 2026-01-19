Jetzt noch mitmachen
Sagt uns euren Favoriten: Wo gibt es die besten Krapfen in Tirol?
Es ist eine Frage, die in der Faschingszeit immer wieder gestellt wird: Wo gibt es den besten Krapfen? Wir starten das große Voting und ihr seid die Jury! Schickt uns euren Lieblings-Krapfenbäcker – egal ob Bäckerei, Konditorei oder das kleine Café ums Eck.
Aus den meistgenannten Vorschlägen erstellen wir dann ein finales Voting zum Abstimmen und küren den Sieger. Jetzt seid ihr dran: Nennt uns euren Favoriten!