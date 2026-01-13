„Frau und Herr Bohlen forever“: Hochzeit von Dieter Bohlen und Carina Walz jetzt offiziell

Musikproduzent Dieter Bohlen („Cheri Cheri Lady“) und seine Partnerin Carina sind nun auch standesamtlich verheiratet. Am Montagabend postete Bohlen (71) in seinen Instagram-Storys ein Foto, das ihn gemeinsam mit Carina (42) zeigt. Dazu schrieb er: „Offiziell Frau und Herr Bohlen“ und ein rotes Herz.

Bei dem Ort der Aufnahme soll es sich nach Informationen der Bild um das Rathaus Nenndorf in der Gemeinde Rosengarten in Niedersachsen handeln, in der Bohlen lebt. Auf dem Foto tragen beide Eheleute Anzug, der Bräutigam klassisch in Schwarz, Carina trägt Weiß. Strahlend halten sie ein Dokument in den Händen. Dazu ist das Liebeslied „I Swear“ der Band All-4-One zu hören.

„Dagegen kann man natürlich was machen“

Bohlen und seine Partnerin Carina Walz, die er im August 2006 kennengelernt hatte, hatten sich bereits an Silvester auf den Malediven im kleinen Kreis das Ja-Wort gegeben. Fotos zeigten das Paar damals in weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Bohlen berichtete danach, dass er bei der Trauung in Tränen ausgebrochen war. „Ich hab' zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt“, hatte er der Bild berichtet. Laut Bohlen trägt seine Frau seinen Namen: „Das fühlt sich richtig an.“