Österreichische Kinos legen 2025 deutlich zu

11 Prozent mehr Umsatz, 8,1 Prozent mehr Besucher und ein starkes Jahr für den heimischen Film: Österreichs Kinos melden für 2025 klare Zuwächse.

Österreichs Kinos haben im abgelaufenen Jahr wieder deutlich an Boden gewonnen. Einen Zuwachs von 11 Prozent an den Kinokassen und von 8,1 Prozent bei den Kinobesuchen gegenüber dem Vorjahr meldet das Österreichische Filminstitut (ÖFI).

Nach den von den Verleihfirmen an das Internet-Marktforschungsunternehmen Comscore gemeldeten Zahlen erreichten die heimischen Kinos 2025 einen Umsatz von rund 124,6 Mio. Euro und verkauften mehr als 11 Mio. Tickets. Damit habe man „nahezu wieder das Niveau von 2023“ erreicht, hieß es am Dienstag.

Starkes Jahr für heimischen Film

Besonders erfolgreich präsentierte sich der österreichische Film im Inland. Die Besucherzahlen legten im Vergleich zum Vorjahr um 33,8 Prozent zu, der Umsatz stieg um 39 Prozent. Laut ÖFI war es damit „das kommerziell erfolgreichste Jahr seit 2009“ für den heimischen Film.

Mit „Altweibersommer“, „Neo Nuggets“ und der Weihnachtskomödie „Aufputzt is’“ schafften es drei österreichische Produktionen in die Top 50 der meistbesuchten Kinostarts des Jahres. „Aufputzt is’“ liegt aktuell bei 436.000 Besuchen und rangiert auf Platz sechs aller Kinostarts 2025.