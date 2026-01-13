Polizei bittet um Hinweise
24-Jähriger abgängig: Zuletzt soll der Mann in Innsbruck gewesen sein
Der 24-Jährige hielt sich bis Mitte Dezember in Innsbruck auf.
© Polizei
24 Jahre, braune Haare, männlich: Die Polizei sucht derzeit nach einem jungen Mann, welcher sich bis Mitte Dezember 2025 in Innsbruck aufgehalten haben soll. Der 24-Jährige wurde am 26. Dezember von Angehörigen in Oberösterreich als abgängig gemeldet.
Hinweise zum Aufenthaltsort gibt es keine, ein Unglücksfall kann laut Polizei derzeit nicht ausgeschlossen werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Innsbruck, unter der Telefonnummer 059133/75-3333.
Personenbeschreibung
- Männlich
- Ca. 180 cm groß, schlanke Statur
- Mittellange, braune Haare