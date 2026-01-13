Pellets als Schlüssel für moderne und umweltfreundliche Heiztechnik

Bei einem Referenzprojekt hat die GUTMANN Energiesysteme GmbH im Diözesanhaus Innsbruck im Jahr 2024 eine veraltete Gasheizung durch eine moderne Doppelpelletskesselanlage ersetzt. Die neue Heizung mit 350 kW Leistung senkt den Energieverbrauch von bisher 750.000 kWh auf rund 650.000 kWh pro Jahr. Neben der Heizungsumstellung wurden bauliche und technische Verbesserungen vorgenommen. Der ehemalige Öltankraum dient nun als Pelletslager mit einer Kapazität von 40 Tonnen. Zusätzlich wurde ein Lagerraum mit 120 m² Fläche für die Diözese geschaffen. Effizienzsteigerungen wurden durch den Austausch alter Heizungspumpen, die Optimierung der Regelventile und die Installation einer neuen Kaminanlage erzielt. Ein zentrales Element der Modernisierung ist ein intelligentes Regelungssystem mit Fernüberwachung und Lagerstandsensorik, das eine optimale Steuerung und effiziente Brennstoffbewirtschaftung ermöglicht. Die Betreuung der Heizungsanlage wird vom Team der GUTMANN Energiesysteme GmbH für die nächsten fünf Jahre übernommen. Der Service umfasst regelmäßige Wartungen, einen Bereitschaftsdienst sowie die Lieferung von ENplus-A1 zertifizierten Pellets.