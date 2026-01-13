Pellets als Schlüssel für moderne und umweltfreundliche Heiztechnik
Pelletsheizungen verbinden hohe Energieeffizienz mit niedrigen Betriebskosten und bieten eine CO₂-neutrale Alternative zu fossilen Brennstoffen. Sie gelten als zukunftssichere und wirtschaftlich attraktive Heizlösung.
Bei einem Referenzprojekt hat die GUTMANN Energiesysteme GmbH im Diözesanhaus Innsbruck im Jahr 2024 eine veraltete Gasheizung durch eine moderne Doppelpelletskesselanlage ersetzt. Die neue Heizung mit 350 kW Leistung senkt den Energieverbrauch von bisher 750.000 kWh auf rund 650.000 kWh pro Jahr. Neben der Heizungsumstellung wurden bauliche und technische Verbesserungen vorgenommen. Der ehemalige Öltankraum dient nun als Pelletslager mit einer Kapazität von 40 Tonnen. Zusätzlich wurde ein Lagerraum mit 120 m² Fläche für die Diözese geschaffen. Effizienzsteigerungen wurden durch den Austausch alter Heizungspumpen, die Optimierung der Regelventile und die Installation einer neuen Kaminanlage erzielt. Ein zentrales Element der Modernisierung ist ein intelligentes Regelungssystem mit Fernüberwachung und Lagerstandsensorik, das eine optimale Steuerung und effiziente Brennstoffbewirtschaftung ermöglicht. Die Betreuung der Heizungsanlage wird vom Team der GUTMANN Energiesysteme GmbH für die nächsten fünf Jahre übernommen. Der Service umfasst regelmäßige Wartungen, einen Bereitschaftsdienst sowie die Lieferung von ENplus-A1 zertifizierten Pellets.
Als Spezialist für innovative Energieversorgungslösungen bietet die GUTMANN Energiesysteme GmbH individuell abgestimmte Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Wärme-, Kälte- und Stromerzeugung. Mit einem Fokus auf den Energiemix und die Kombination verschiedener Heiztechnologien werden maßgeschneiderte Lösungen entwickelt, um Kundenbedürfnisse optimal zu erfüllen. Individuelle Konzepte sind bei einer Heizungssanierung entscheidend, da Pauschallösungen häufig nicht ausreichen.
Kontakt
GUTMANN Energiesysteme GmbH
Innsbrucker Straße 81
6060 Hall in Tirol
Tel. 050 2277-5050