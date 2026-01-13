Wärme doppelt genutzt

Effizienz und Nachhaltigkeit sind Schwerpunkte der Tiroler Energiestrategie 2050. Ein effizienter und umweltfreundlicher Ressourceneinsatz beinhaltet auch die Nutzung industrieller Abwärme, Abwärme aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie Wärme aus Biomasseanlagen zur Erzeugung von Raumwärme und Warmwasser. So betreibt TIGAS in Zusammenarbeit mit Partnern ein Fernwärmesystem zwischen Innsbruck und Wattens und ein Fernwärmenetz in Völs, das kurzfristig in das System integriert werden soll. Ziel dabei ist, bevorzugt industrielle Abwärme und Wärme aus regenerativen Energieträgern für Heizzwecke und die Warmwasserbereitung nutzbar zu machen. Zudem verbindet das Fernwärmesystem bereits bestehende lokale Nahwärmenetze und Heizzentralen, wodurch die Versorgungssicherheit und die Gesamteffizienz des Systems erhöht werden.