„Die Neugier ist unser Motor“ – WIFI Institutsleiter Paul Vyskovsky im Interview

Viele neue Kurse in Tirol, innovative HR-Formate und die Auszeichnung als Seminaranbieter Nr. 1 – das WIFI setzte 2025 starke Impulse für die Zukunft der beruflichen Bildung. Institutsleiter Paul Vyskovsky erzählt von den WIFI Highlights im vergangenen Jahr.

Das WIFI wurde in diesem Jahr erneut zum Seminaranbieter Nr. 1 gewählt. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?

Paul Vyskovsky: Wir freuen uns sehr über diesen Spitzenplatz, weil er die Arbeit und die Leidenschaft unseres gesamten Teams widerspiegelt. Allgemein ist es auch ein Zeichen dafür, dass berufliche Bildung in Tirol einen hohen Stellenwert hat – und dass wir mit unseren Methoden, Formaten und Inhalten den richtigen Zugang gefunden haben.

In diesem Jahr wurde auch mit dem WIFI Frühstück für HR- und Bildungsverantwortliche gestartet. Was ist das Ziel dieser Veran­staltung?

Vyskovsky: Wir haben erkannt, dass Personal- und Bildungsverantwortliche oft zusätzliche Impulse und Austauschmöglichkeiten suchen. Sie stehen täglich vor der Herausforderung, berufliche Bildung strategisch in ihren Betrieben umzusetzen. Wir wollten einen Raum schaffen, der genau das ermöglicht – eine Plattform für Dialoge und Weiterentwicklung.

„Am Ende zählen die persönlichen Entwicklungen unserer Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer“. Paul Vyskovsky, Institutsleiter

Wenn Sie auf das Jahr 2025 zurückblicken – worauf sind Sie besonders stolz?

Vyskovsky: Natürlich freuen wir uns über die Auszeichnung zum Seminaranbieter Nr. 1 und über unser starkes Kursprogramm. Aber am Ende zählen die persönlichen Entwicklungen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Geschichten zeigen, was Weiterbildung bewirken kann. Genau deshalb haben wir heuer das Format der WIFI Erfolgsgeschichten gestartet.

Dort erzählen ehemalige Kursteilnehmende, wie sie ihren Weg gegangen sind, welchen Unterschied eine Weiterbildung für sie gemacht hat und welche Türen sich dadurch geöffnet haben. Ich möchte alle Leserinnen und Leser einladen: Wenn Sie selbst eine Erfolgsgeschichte mit dem WIFI erlebt haben, teilen Sie sie mit uns. Jede dieser Erfahrungen motiviert andere, neugierig zu bleiben, Neues zu wagen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

Wie sehen Sie die Rolle des WIFI in einer sich wandelnden Arbeitswelt – und welche Entwicklungen und Schwerpunkte sind in den kommenden Jahren ­geplant?