13-Jähriger Bub starb nach Lawinenabgang in Bad Gastein

Im Skigebiet Sportgastein löste sich am Dienstag im freien Skiraum ein Schneebrett und erfasste ein 13-jähriges Kind. Für den Buben kam jede Hilfe zu spät.

Bad Gastein – Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein im Salzburger Pongau ist am Dienstag ein 13-jähriges Kind ums Leben gekommen. Der Bub wurde im Skigebiet Sportgastein in den Hohen Tauern im freien Skiraum von der Lawine erfasst und total verschüttetet. Der junge Tscheche wurde von Einsatzkräften geborgen und rund 45 Minuten lang reanimiert. Doch jede Hilfe kam zu spät. Trotz aller medizinischen Maßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Kindes feststellen.

Laut einer Aussendung der Gasteiner Bergbahnen war es gegen 13.00 Uhr zwischen den Stützen Nummer sieben und acht der Goldbergbahn zu dem Lawinenabgang gekommen. Das Kind wurde bei dem Unfall in einer Lawinenverbauung eingeklemmt und konnte von einem Bergretter aus Bad Gastein, dem Team des Notarzthubschrauber Christophorus 7 und Augenzeugen geortet und ausgegraben werden.

© APA/BERGRETTUNG BAD GASTEIN