Zwölfjähriges Kind stirbt bei Lawinenabgang in Bad Gastein

Ein Schneebrett löste sich im Skigebiet Sportgastein im freien Skiraum. Für ein zwölfjähriges Kind kam jede Hilfe zu spät.

Bad Gastein – Bei einem Lawinenabgang in Bad Gastein ist am Dienstag ein zwölfjähriges Kind ums Leben gekommen. Laut einer Aussendung der Gasteiner Bergbahnen wurde um etwa 13.00 Uhr im Skigebiet Sportgastein ein Lawinenabgang im freien Skiraum im Bereich zwischen den Stützen Nummer sieben und acht der Goldbergbahn gemeldet. Das Kind ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde von Einsatzkräften geborgen und rund 20 Minuten lang reanimiert. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Trotz aller medizinischen Maßnahmen konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Kindes feststellen. Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu dem Lawinenabgang, nachdem die betroffene Person in Begleitung weiterer Personen in den freien Skiraum eingefahren ist und die Lawine dadurch auslöste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden von den zuständigen Behörden geführt.