Jetzt umsteigen mit dem Netzwerk Wärmepumpe Tirol!

Wärmepumpen sind voll im Trend und die nachhaltige Alternative für das Heizen und Kühlen der eigenen vier Wände. Die Profis vom „Netzwerk Wärmepumpe Tirol“ beraten und unterstützen Sie beim Umstieg.

Dank der stetigen technologischen Weiterentwicklung ist die Wärmepumpe heute sowohl beim Neubau, als auch bei der Sanierung verschiedenster Gebäudeformen eine sehr interessante Alternative zu den bekannten Heizformen. Sie erfüllt alle Anforderungen an ein modernes, nachhaltiges Heizsystem und ist eine Schlüsseltechnologie zur Erreichung der vom Land Tirol angestrebten Energiewende.

Info-Offensive

Land Tirol, TIWAG, Wirtschaftskammer sowie Energieagentur Tirol haben 2018 eine Offensive gestartet und das „Netzwerk Wärmepumpe Tirol“ gegründet. Durch die Bündelung der wichtigen Partner in Tirol werden Planung, Errichtung und Förderung der Wärmepumpe für Häuslbauer und Sanierer stark vereinfacht. In Abstimmung wurden Qualitätskriterien für die Netzwerkpartner festgelegt. Derzeit sind 124 Installateure und 16 Wärmepumpen-Hersteller im Netzwerk vertreten. Die Koordination erfolgt über TIWAG als ersten Ansprechpartner. Interessierte erhalten Infos unter der kostenfreien Hotline 0800 800 700 oder per E-Mail an info@nwwp.tirol

Die Online-Tools bieten alle relevanten Infos für den Umstieg. © TIWAG

Klimafreundlich

Wärmepumpen sind eine der umweltfreundlichsten Lösungen für die Wärmeerzeugung und leisten einen entscheidenden Beitrag zum Klimaschutz. Sie nutzen natürliche, erneuerbare Energiequellen wie Luft, Wasser oder Erdwärme und vermeiden so einen CO₂-Ausstoß. Das „Netzwerk Wärmepumpe Tirol“ will dabei unterstützen, die Heizung zukunfts- und klimafit zu machen und bietet durch seine Partner attraktive Fördermodelle an. Ein umfassender Informations-Überblick findet sich auf der Website des Netzwerks unter www.nwwp.tirol. Dort finden Sie auch hilfreiche Online-Tools wie den Heizkostenvergleichsrechner, die Fördermittelauskunft und den Schallrechner. Weiters gibt es eine Profisuche für qualifizierte Installateure in Ihrer Nähe.