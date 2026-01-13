Wiener Volkstheater mit „Fräulein Else“ zum Berliner Theatertreffen eingeladen

Gleich drei Produktionen mit österreichischer Beteiligung sind beim 63. Berliner Theatertreffen vertreten.

Das Wiener Volkstheater ist mit seiner Produktion „Fräulein Else“ beim 63. Berliner Theatertreffen vertreten. Auch zwei Koproduktionen mit österreichischer Beteiligung schafften es in die Auswahl der zehn „bemerkenswertesten Inszenierungen des Jahres“.

Die Volkstheater-Produktion „Fräulein Else“, die Festwochen-Koproduktion „Three Times Left is Right“ von Julian Hetzel mit dem Schauspiel Leipzig sowie Florentina Holzingers „A Year Without Summer“ sind zum 63. Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Jury sichtete dafür heuer 739 Arbeiten aus 98 Städten im deutschsprachigen Raum.

Zwei Einladungen für die Münchener Kammerspiele

Zweimal in der Auswahl vertreten ist der deutsche Regisseur Sebastian Hartmann. Er wurde mit „Serotonin“ nach Michel Houellebecq am Hans Otto Theater Potsdam sowie mit „Der Hauptmann von Köpenick“ von Carl Zuckmayer am Staatstheater Cottbus eingeladen. Für beide Häuser ist es die erste Teilnahme am Theatertreffen.

Auch die Münchner Kammerspiele sind mit zwei Produktionen vertreten: Jette Steckel ist mit ihrer Inszenierung von „Mephisto“ nach Klaus Mann eingeladen, Jan-Christoph Gockel kommt mit seiner monumentalen „Wallenstein“-Deutung nach Friedrich Schiller nach Berlin. Gockel bringt diese Woche am Wiener Volkstheater zudem „Ukrainomania“ nach Joseph Roth heraus.

Freude beim Volkstheater

Für das Wiener Volkstheater ist es nach „Change“ (1979) und „humanistää!“ (2022) bereits die dritte Einladung zum sogenannten Gipfeltreffen des deutschsprachigen Theaters. Entsprechend groß fiel die Freude aus.

„Ich hab’ zum ersten Mal die Ehre, am Berliner Theatertreffen spielen zu dürfen – und das auch noch mit meinem Herzensprojekt ‚Fräulein Else‘“, sagte Hauptdarstellerin Julia Riedler, die vom Fachmagazin Theater heute zur Schauspielerin des Jahres gekürt wurde. Regisseurin Leonie Böhm betonte: „Diese Arbeit ist uns so wichtig. Es ist ein Geschenk zu erleben, dass sie auch bei anderen so ankommt.“

Die mit zwei Nestroy-Preisen für die beste Regie und die beste Hauptdarstellerin ausgezeichnete Produktion ist im Volkstheater noch am 24. und 26. Februar zu sehen.

Festival von 1. bis 17. Mai

An der Spitze des Berliner Theatertreffens steht heuer die Österreicherin Nora Hertlein-Hull. Das Festival findet von 1. bis 17. Mai statt. Der Spielplan wird im April veröffentlicht. Berücksichtigt wurden Premieren aus dem Zeitraum 17. Jänner bis 31. Dezember 2025.

Der Jury gehörten Alexandra Kedves, Vincent Koch, Sabine Leucht, Martin Thomas Pesl, Falk Schreiber, Christine Wahl und Sascha Westphal an. Turnusmäßig scheiden Leucht, Pesl und Westphal aus; neu berufen wurden Jakob Hayner, Yaël Koutouan und Silvia Stammen.

Politische Themen und neue Formate

„Das Theatertreffen 2026 verbindet großes Schauspielerinnentheater mit den politischen Themen unserer Zeit“, sagte Hertlein-Hull bei der Pressekonferenz in Berlin. Die eingeladenen Inszenierungen würden bekannte Texte in überraschenden ästhetischen Setzungen neu lesen und tief in menschliche Abgründe blicken lassen.

Neben den Aufführungen der zehn ausgewählten Inszenierungen im Haus der Berliner Festspiele und an weiteren Spielorten wird heuer erstmals das neue Format „Mehr Drama!“ eingeführt. Sechs Theaterverlage baten dafür Autorinnen und Autoren aus ihrem Programm, jeweils ein Nachwuchstalent zu nominieren, dessen Text in einer Lesung präsentiert wird. Zu den Auswählenden zählen auch die Österreicher Ferdinand Schmalz und Gerhild Steinbuch. (APA, dpa)