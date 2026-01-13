Reisekoffer gestohlen und Zeche geprellt: Polizei sucht sechsköpfige Bande im Raum Kitzbühel

Am Sonntag schlugen Gäste eines Kitzbüheler Hotels Alarm: Sechs Reisekoffer wurden aus einem Hotel im Stadtzentrum gestohlen. Die Koffer waren dort im Gang abgestellt, um von den Mitarbeitern zu den jeweiligen Zimmern gebracht zu werden.

Die durchwühlten Koffer wurden schließlich am Montag gegen 6.15 Uhr in einem Bachbett im Kitzbüheler Stadtgebiet aufgefunden. Es fehlten teure Kleidungsstücke und Wertgegenstände sowie Bargeld. Insgesamt entstand den Besitzern der Koffer ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro.

Ebenfalls am Sonntag ereignete sich in St. Johann in Tirol ein weiterer Zwischenfall. In einem Gastronomiebetrieb konsumierten sechs Menschen Speisen und Getränke in der Höhe von mehr als hundert Euro. Dann verließen sie das Gasthaus fluchtartig, allerdings ohne zu bezahlen.

Die Täter sind auf Videoaufnahmen zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um dieselben Täter handelt, welche auch die Koffer in Kitzbühel gestohlen haben. (TT.com)