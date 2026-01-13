Interims-Lösung ist vorbei: Tirolerin Schultz übernimmt Wirtschaftskammer als fixe Präsidentin

Was nach dem unrühmlichen Abgang von Ex-WKÖ-Präsident Harald Mahrer nur als Zwischenlösung gedacht war, ist nun eine dauerhafte: Die Zillertaler Unternehmerin Martha Schultz bleibt der Wirtschaftskammer Österreich als Präsidentin erhalten. Das wird der TT aus gut informierten Kreisen am Dienstag Abend bestätigt.