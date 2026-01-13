Kostenlose KI-Workshops stärken Innovation in Klein- und Mittelbetrieben

Die Innos GmbH, Digital Innovation Hubs und das MCI starten eine kostenlose Workshopreihe für kleine und mittlere Unternehmen in Osttirol. Ab Februar 2026 lernen Betriebe am MCI Campus Lienz, wie Künstliche Intelligenz (KI) ihr Innovationsmanagement unterstützt.

Lienz – Märkte ändern sich schnell, Produktzyklen werden kürzer. KMU (kleine und mittlere Betriebe) stehen oft vor knappen Ressourcen. Künstliche Intelligenz (KI) kann Betriebe unterstützen. Sie hilft, Trends frühzeitig zu erkennen, Innovationspotenziale lassen sich so gezielter entwickeln.

Die Reihe besteht aus drei Modulen, die aufeinander aufbauen. Modul 1 führt in KI für kreative und strategische Innovationsprozesse ein. Teilnehmer lernen, wie KI bei Trendanalysen hilft. Modul 2 vertieft den Einsatz von KI im Innovationsprozess. Es geht um Markt- und Wettbewerbsanalysen. Ideen lassen sich so systematisch weiterentwickeln. Modul 3 fokussiert auf die Umsetzung. Betriebe entwickeln eigene KI-Lösungen.

Die Workshops finden am MCI Campus Lienz statt. Die Teilnahme an allen Modulen ist vorgesehen. Die Inhalte sind aufeinander abgestimmt. Das Angebot ist für kleine und mittlere Unternehmen kostenfrei. Es richtet sich an Unternehmer, Geschäftsführer und Innovationsverantwortliche.

Infobox: KI im Innovationsmanagement für KMU