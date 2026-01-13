Auf blauer Piste
Nach Kollision auf Piste in Tux: Frau schwer verletzt in Innsbrucker Klinik geflogen
Dienstagvormittag musste eine 45-jährige Skifahrerin per Hubschrauber vom Skigebiet Rastkogelbahn in Tux in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Die Frau war gegen 9.20 Uhr auf einer blauen Piste talwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls abwärts, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der 45-Jährigen.
Die beiden Wintersportler stürzten, der 22-Jährige, welcher unverletzt blieb, setzte in der Folge die Rettungskette in Gang. Die Frau wurde durch die Pistenrettung erstversorgt und anschließend schwer verletzt mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)