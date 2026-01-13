Nach Kollision auf Piste in Tux: Frau schwer verletzt in Innsbrucker Klinik geflogen

Dienstagvormittag musste eine 45-jährige Skifahrerin per Hubschrauber vom Skigebiet Rastkogelbahn in Tux in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Die Frau war gegen 9.20 Uhr auf einer blauen Piste talwärts unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 22-Jähriger ebenfalls abwärts, konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der 45-Jährigen.