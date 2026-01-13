25-Jähriger stürzte mit Paragleiter in Neustift 50 Meter ab

Dienstagnachmittag stürzte ein 25-jähriger Mann mit seinem Paragleitschirm im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital rund 50 Meter auf den Boden. Der Mann startete gegen 14.36 Uhr vom Paragleiterstartplatz auf der Bergstation Hochstubai.

Wohl wegen eines Flugfehlers klappte der Paragleitschirm zusammen und der Pilot stürzte aus einer Höhe von rund 50 Metern auf den schneebedeckten Wiesenboden, wo er verletzt liegen blieb. Zeugen setzten die Rettungskette in Gang. Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)