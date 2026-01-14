BTS geht ab April auf Welttournee und macht Halt in München

Nach einer vierjährigen Pause startet die südkoreanische K-Pop-Band BTS im April eine Welttournee. Die Gruppe plant 79 Konzerte in 34 Städten, wie ihre Plattenfirma am Mittwoch mitteilte. Es geht am 9. April mit einem Auftritt im südkoreanischen Goyang los, das letzte Konzert ist für März 2027 in der philippinischen Hauptstadt Manila angesetzt. Für Europa sind u.a. zwei Konzerte in München am 11. und 12. Juli angekündigt. Österreich findet sich nicht am Tourplan.

Auch in Brüssel (1. und 2. Juli), London (6. und 7. Juli) und Paris (17. und 18. Juli) tritt die K-Pop-Band auf. BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas und ist der erfolgreichste Musikexport des Landes. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer Pause Stadien in aller Welt und stürmte die Charts. Für März ist ein neues Album angekündigt. Nach Einschätzung von Südkoreas Regierung hat BTS der Wirtschaft des Landes jährlich umgerechnet einige Milliarden Euro eingebracht.