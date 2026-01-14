Außenpolitik andere Staaten
Russland greift Strom- und Wärmeversorgung in Kryjwyj Rih an
Stromausfälle - hier in Kiew - häufen sich nach Attacken von Russland
Russische Drohnen haben die Infrastruktur in der zentralukrainischen Stadt Krywyj Rih getroffen. Dadurch kommt es zu Notabschaltungen bei der Stromversorgung für mehr als 45.000 Kunden, teilte der Leiter der Militärverwaltung, Olexander Wilkul, mit. Auch die Wärmeversorgung sei gestört. Er ruft die Bewohner auf, Wasser abzufüllen und Geräte aufzuladen. Eine russische Stellungnahme liegt zunächst nicht vor.
Ein ukrainischer Drohnenangriff hat indes in der südrussischen Hafenstadt Rostow am Don einen Brand in einem Industriebetrieb ausgelöst und Wohnhäuser beschädigt. Die Luftabwehr versuche, den Angriff abzuwehren, sagt Bürgermeister Alexander Skrjabin. Herabfallende Trümmer hätten den Brand und die Schäden verursacht.