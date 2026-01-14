Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Russland

Bei gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es Tote und Schäden bei der Energieversorgung gegeben. In der Region Belgorod wurde nach Angaben von Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow in der Nacht auf Mittwoch eine Frau im Dorf Sosuli bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet. Demnach wurde ein Auto getroffen, der Fahrer sei verletzt worden. Am späten Dienstagabend sei ein Mann bei der Explosion einer Drohne in der Stadt Schebekino umgekommen.

In der südrussischen Stadt Rostow seien vier Menschen bei einem ukrainischen Angriff verletzt worden, schrieb der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljussar, bei Telegram. Es sei zu Feuern in mehreren Wohnungen mehrstöckiger Häuser gekommen, in einer davon wurde demnach ein toter Mann gefunden. Sljussar sprach außerdem von zwei Feuern im Industriegebiet der Stadt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Russland nahm bei frostigen Temperaturen erneut die ukrainische Energieinfrastruktur ins Visier. Moskaus Streitkräfte attackierten in der Großstadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine Militärverwaltungschef Olexander Wilkul zufolge am Abend und in der Nacht die zivile Infrastruktur. Demnach gab es Notabschaltungen der Stromversorgung für 45.000 Kunden, in mehr als 700 Häusern auch der Fernwärme. In der Früh habe sich die Lage wieder stabilisiert, schrieb er bei Telegram.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Angriffen auf den Energiesektor seines Landes in der Nacht. Demnach setzte Russland 113 Drohnen und drei ballistische Raketen ein und attackierte die Regionen Dnipropetrowsk, Schytomyr, Saporischschja, Charkiw und Cherson. Das Hauptziel seien die Energieversorgung und kritische Infrastruktur gewesen, Heizung und Strom, schrieb Selenskyj in Sozialen Medien. Die Priorität der Ukraine sei die Stärkung der Flugabwehr, sagte er und appellierte an die westlichen Partner des Landes. Wenn die Ukraine die russischen Angriffe zu 100 Prozent parieren könne, mache Russlands Terror keinen Sinn mehr, schrieb er.