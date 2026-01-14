Baukran stürzt in Thailand auf Zug, mindestens 30 Tote

Nach dem Zugsunglück in Thailand steigt die Opferzahl: Nach Behördenangaben vom Mittwoch kamen mindestens 30 Menschen ums Leben, Dutzende wurden schwer verletzt. Unterdessen dürfte sich langsam Klarheit zum Unfallhergang manifestieren. Demnach dürfte ein Konstruktionskran auf den Zug gestürzt sein, nicht - wie ursprünglich kolportiert - der Zug gegen den bereits umgestürzten Kran gerast sein. Der Kran traf zwei Waggons, der Zug entgleiste und fing Feuer.

Der Stahlkran wurde für den Gleisbau eingesetzt. Das Unglück ereignete sich im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok.

Mehrere Einsatzteams wurden umgehend zum Unfallort entsandt, um den Opfern zu helfen und Verletzte aus dem Wrack zu befreien. Die Retter waren unter anderem mit hydraulischen Schneidgeräten und Löschfahrzeugen im Einsatz. Mehr als 20 Verletzte sollen in kritischem Zustand sein. In den Trümmern würden zudem weitere Todesopfer befürchtet, hieß es.

Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) war der Zug mit drei Waggons von der Hauptstadt Bangkok nach Ubon Ratchathani im Nordosten von Thailand unterwegs. An Bord sollen sich 195 Menschen befunden haben, darunter Passagiere und Personal. Transportminister Phiphat Ratchakitprakarn ordnete eine Untersuchung an.