Zug raste in Thailand in umgestürzten Kran - 22 Tote

In Thailand ist ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Mindestens 22 Menschen seien ums Leben gekommen, etwa 70 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Der Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung "Khaosod". Warum er umstürzte, wird noch untersucht.