Honda CRF1100L Africa Twin & Adventure Sports 2026: Mehr Farbe, bekannte Technik

Die CRF1100L Africa Twin-Familie setzt auch 2026 ihren Siegeszug fort: Honda kombiniert den etablierten 1.084-Kubik-Parallel-Twin-Motor mit moderner Elektronik, klassischem Adventure-Charakter und einem neuen, frischen Erscheinungsbild. Neue Lackierungen und markante Grafiken unterstreichen den rallye-inspirierten Look der Street- und Offroad-tauglichen Enduros.