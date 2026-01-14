Hort in Tessenberg stillgelegt: Zu wenige Anmeldungen für die Kinderbetreuung

Der Hort Tessenberg pausiert. Geringe Anmeldezahlen führten zur vorübergehenden Schließung der Einrichtung. In den Semester- und Osterferien springt der Kindergarten Sillian ein, im Sommer das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum.

Heinfels – Es war ein großer Wurf, als sich 2023 fünf große Arbeitgeber im Osttiroler Oberland zusammentaten, um den Angestellten eine kostenlose Kinderbetreuung anzubieten. Was anfangs gut lief, muss nun bis auf Weiteres stillgelegt werden. Es gibt nicht genug Anmeldungen mehr. Das berichtet Koordinatorin Mirjam Reith vom Regionsmanagement Osttirol (RMO). Eine Projektgruppe, gebildet aus Unternehmen, Gemeinden, dem Osttiroler Kinderbetreuungszentrum (OK-Zentrum) und dem RMO sucht jetzt nach Alternativen.

Wir gehen davon aus, dass der Bedarf in den nächsten Jahren wieder steigt. Sabine Bodner, OK-Zentrum

Franz Schneider, Bürgermeister von Sillian, betont: „Unser Ziel bleibt ein ganzjährig geführter Hort, wie er seit 2023 erfolgreich in Tessenberg bestand.“ Eine Weiterführung sei mit den derzeitigen Anmeldezahlen aber nicht möglich. Sabine Bodner, Geschäftsführerin des OK-Zentrums, ergänzt: „Wir gehen davon aus, dass der Bedarf in den nächsten Jahren wieder steigt.“ Eine Wiederaufnahme ist für das Schuljahr 2026/27 geplant. Der Bedarf war in den Ferien immer am größten.

Von drei bis 14 im Kindergarten betreut

Für die kommenden Ferien sind konkrete Angebote geplant. Die Gemeinde Sillian organisiert in den Semester- und Osterferien 2026 eine Betreuung. Diese findet im Kindergarten Sillian statt. Kinder von drei bis 14 Jahren werden dort von 7 bis 13 Uhr betreut. Anmeldungen für die Semesterferien sind ab sofort über die Gemeinde Sillian möglich.

Die ehemalige Volksschule Tessenberg war als Hort eingerichtet. Zurzeit ist der Betrieb stillgelegt. © Oblasser

Das OK-Zentrum kümmert sich um die Sommerbetreuung 2026. Partnerbetriebe unterstützen dies finanziell. Tinneke Gies, Geschäftsführerin der Loacker Konfekt GmbH, betont die Wichtigkeit der Angebote: „Gerade während der langen Ferienzeiten zeigt sich, wie wichtig verlässliche Angebote sind. Als regional verankertes Unternehmen unterstützen wir diese Lösungen mit voller Überzeugung, denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist auch eine Frage regionaler Verantwortung.“

Tinneke Gies, Geschäftsführerin der Loacker Konfekt GmbH. Das Unternehmen sponsert die Sommerbetreuung 2026. © Steffi Greuel

Um den aktuellen Betreuungsbedarf zu decken, wurden weitere Übergangslösungen geschaffen. In Abfaltersbach wurde die schulische Nachmittagsbetreuung erweitert. Sie nimmt nun Kinder aus den umliegenden Gemeinden auf. Anton Brunner, Bürgermeister von Abfaltersbach, erklärt: „Es freut mich, dass wir durch die Erweiterung unserer Öffnungszeiten einen wichtigen Beitrag leisten können, damit kein Kind ohne Betreuung bleibt.“