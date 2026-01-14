Kartenvorverkauf ab 19. Jänner
Theaterprojekt der besonderen Art: Stan und Ollie „stürmen“ Kirchen in Innsbruck und Völs
Stan (gespielt von Katarina Hauser) und Ollie (Peter Wolf) „verirren“ sich während eines Gewitters in eine dunkle Kirche – und erleben dort erhellende Momente.
© Reinhold Sigl
Drei bekannte Kirchen in Innsbruck und eine in Völs werden im März zum Schauplatz außergewöhnlicher Theaterabende: Auf Initiative des Benefizvereins „Quo Vadis“ erwachen die Leinwandikonen Stan Laurel und Oliver Hardy zu neuem Leben. Humorvolles Chaos trifft auf spirituelle Fragen.