Zug raste in Thailand in umgestürzten Baukran: Mindestens 22 Tote
In Thailand ist ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. Mindestens 22 Menschen seien ums Leben gekommen, etwa 70 weitere seien teilweise schwer verletzt worden, berichteten thailändische Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Polizei. Der Stahlkran, der für den Gleisbau eingesetzt wurde, sei plötzlich umgekippt, nur Sekunden bevor der Zug heranraste, schrieb die Zeitung Khaosod. Warum er umstürzte, wird noch untersucht.
Das Unglück ereignete sich am Morgen (Ortszeit) im Bezirk Sikhio in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Mehrere Waggons sind entgleist, Fahrgäste sind in den Trümmern eingeschlossen worden. Auch sei ein Feuer ausgebrochen, hieß es. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zugs befunden haben. (APA/Reuters/dpa)