Zu früh gefreut: Ofner jubelte über Sieg – und schied dann aus

Das ist ganz bitter! Sebastian Ofner führte im entscheidenden Tiebreak des dritten Satzes in zweiten Quali-Runde der Australian Open bereits mit 6:1 und legte noch einen Punkt drauf. Anschließend jubelte der Österreicher über den vermeintlichen Sieg gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy.

Doch zu früh gefreut: Da im Match-Tiebreak bei den Australian Open auf zehn gewonnene Punkte gespielt wird, hatte sich Ofner zu früh gefreut. Die Partie ging weiter und Basavareddy setzte zur Aufholjagd an. Schließlich verlor Österreichs Nummer zwei 6:4 4:6 6:7 (11/13). (TT.com)