36-Jährige in Niederösterreich erdrosselt: Lebensgefährte in Haft

Die Tat soll schon am 5. Jänner geschehen sein. Der 47-Jährige zeigte sich laut Polizei kooperativ und führte die Beamten zur Leiche, die in einem Erdkeller lag.

Mistelbach – In einer 2000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Mistelbach ist eine 36-Jährige erdrosselt worden. Der Lebensgefährte (47) der Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch mit. Die Leiche lag in einem Erdkeller auf der Liegenschaft des Mannes. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der Polizeiinspektion Mistelbach Anzeige erstattet.

Er sei von dem 47-Jährigen, einem Bekannten, angerufen worden, der ihn über die Tötung informiert habe. Der Tatverdächtige zeigte sich laut Polizei kooperativ und führte die Beamten zu dem Leichnam. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat eine Obduktion angeordnet.

Tat schon am 5. Jänner

Das Landeskriminalamt Niederösterreich (Leib/Leben) ermittelt. Der 47-Jährige gab bei der Einvernahme an, seine Lebensgefährtin am 5. Jänner nach einem Streit erdrosselt zu haben. Er war laut Polizei umfassend geständig. (APA)

