Besonderes Edelmetall: Innsbruck-Sieger landete im Hafen der Ehe

Bei Ren Nikaido läuft es gerade wie am Schnürchen. Der Japaner feierte im Jänner bei der Vierschanzentournee in Innsbruck seinen ersten Weltcupsieg und zählt bei den anstehenden Olympischen Spielen zu den heißen Medaillenanwärtern.

Und auch privat durfte sich der 24-Jährige über ein ganz besonderes „Edelmetall“ freuen: Noch vor dem Heimweltcup in Sapporo am Wochenende landete Nikaido im Hafen der Ehe.

„Heute sind wir in unsere Ehe eingetreten. Willkommen, mein neues Leben“, schrieb der Japaner auf Instagram. Zahlreiche Gratulationen folgten umgehend. Ein Skispringer auf Wolke sieben – das sollte für die anstehenden Aufgaben zusätzlichen Auftrieb verleihen. (TT.com)