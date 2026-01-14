Legalisierung gefordert

Front bei Freizeitwohnsitzen bröckelt: Freibrief für Tiroler Luxus-Problem?

Im „Monte Carlo der Alpen“ gibt es 1274 genehmigte Freizeitwohnsitze. Die Dunkelziffer der in Kitzbühel lediglich in den Ferien genützten Immobilien dürfte jedoch weit höher sein.
© imago stock&people
Von Peter Nindler, Harald Angerer

Politisch zeichnet sich bei den Freizeitwohnsitzen ein Schwenk ab. Während Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint auf eine Task-Force für umfassende Kontrollen drängt und eine Teil-Legalisierung von nicht genehmigten Feriensitzen kategorisch ablehnt, fordern FPÖ und NEOS ein Umdenken.

