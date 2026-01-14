Legalisierung gefordert
Front bei Freizeitwohnsitzen bröckelt: Freibrief für Tiroler Luxus-Problem?
Im „Monte Carlo der Alpen“ gibt es 1274 genehmigte Freizeitwohnsitze. Die Dunkelziffer der in Kitzbühel lediglich in den Ferien genützten Immobilien dürfte jedoch weit höher sein.
Politisch zeichnet sich bei den Freizeitwohnsitzen ein Schwenk ab. Während Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint auf eine Task-Force für umfassende Kontrollen drängt und eine Teil-Legalisierung von nicht genehmigten Feriensitzen kategorisch ablehnt, fordern FPÖ und NEOS ein Umdenken.