Regierung hat sich geeinigt
Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf fünf Prozent
Grundnahrungsmittel dürften nun etwas günstiger werden.
© Julian Stratenschulte
Wien – Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach Informationen der Austria Presse Agentur bei ihrer Klausur geeinigt. Die Ergebnisse werden zu Mittag vorgestellt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.
Welche Nahrungsmittel auf diesem Weg billiger werden, muss erst entschieden werden. Gegenfinanziert werden soll das kostspielige Vorhaben über eine Abgabe auf nicht recycelbares Plastik. Dazu soll eine Paketabgabe für Drittstaatspakete, also Sendungen aus Nicht-EU-Ländern, kommen. (APA)