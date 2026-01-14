Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel sinkt auf fünf Prozent

Wien – Die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dürfte auf fünf Prozent sinken. Darauf hat sich die Regierung nach Informationen der Austria Presse Agentur bei ihrer Klausur geeinigt. Die Ergebnisse werden zu Mittag vorgestellt. Die Senkung war von der SPÖ seit längerem gefordert worden, etwa von Parteichef Andreas Babler vergangenen Herbst. Wirksam werden soll die Halbierung der Steuer mit Mitte des Jahres.