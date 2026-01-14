Leiche von vermisster Steirerin gefunden: Polizei gibt Details bekannt

Die entdeckte Leiche wurde als die 34-jährige Vermisste identifiziert. Der beschuldigte Polizist soll die Frau nahe seines Wohnorts vergraben haben. Ihr Handy habe er aus dem Auto geworfen. Die Behörden sprechen (zumindest noch) von einem „Vorfall“, nicht von einem Tötungsdelikt. Man wolle die Obduktion abwarten.

Graz – Die seit Freitag in der Steiermark vermisste 34-Jährige ist tot. Ihre Leiche wurde nun in einem Waldstück vergraben gefunden, bestätigten am Mittwoch Ermittler bei einer Pressekonferenz in der Landespolizeidirektion Graz. „Es ist nun traurige Gewissheit“, sagte der steirische Landespolizeidirektor Gerald Ortner. Als tatverdächtig gilt ein 30-jähriger Mann, der die Polizei zum Fundort der Leiche führte, ein Waldstück nahe seines Wohnorts. Eine Obduktion wurde angeordnet.

📞 Sie sind Opfer von Gewalt? Hier finden Sie Hilfe:

Genaue Umstände noch unklar

Der verdächtige Polizeibeamte – laut Medienberichten arbeitet er bei der Spezialeinheit Cobra – soll „an dem Vorfall beteiligt gewesen sein, an dem eine Person zu Tode gekommen ist“, sagte Rene Kornberger vom Landeskriminalamt Steiermark. Weitere Details, etwa über die Tötungsart, wurden nicht genannt. Man wolle die Obduktion abwarten, sagte Christian Kroschl von der Staatsanwaltschaft Graz.

Auch Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft des Opfers wurden nicht kommentiert. Als fix gilt, dass der 30-Jährige mit der Frau am 9. Jänner in der Wohnung war. Wo die Frau zu Tode gekommen ist – in der Wohnung, in einem Auto oder im Bereich von Leibnitz – und unter welchen Umständen, ist unklar. Gegenüber den Ermittlern gab der verdächtige Polizeibeamte am Dienstag an, dass es sich bei der Tat nicht um Absicht, sondern um einen „Unfall“ gehandelt haben soll.

Auf den 30-Jährigen war man durch eine Freundin des Opfers gekommen. Zunächst hatte der Polizist noch behauptet, dass er mit dem Opfer zuletzt im Dezember Kontakt hatte, dann gab er zu, mit der Frau am 9. Jänner – am Tag ihres Verschwindens – zusammen gewesen zu sein. Gesucht wird das Handy der 34-Jährigen, das soll der Mann aus dem fahrenden Auto geworfen haben.

Gestohlene Waffen entdeckt

Die Waffen des Polizisten waren bereits bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt worden. Dabei stellte sich heraus, dass er neben seinen legalen Waffen im Besitz von zwei als gestohlen gemeldeten Pistolen war. Es handelt sich um eine Dienstpistole der Marke Glock sowie um eine sogenannte Blauwaffe, eine Trainingswaffe.

Der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit sei daraufhin beauftragt worden, die internen Abläufe bei der Außenstelle des Einsatzkommandos Cobra, bei der der Verdächtige beschäftigt ist, zu prüfen, gab das Innenministerium am Mittwoch bekannt. Insbesondere sei die Frage zu klären, wie der Mann in den Besitz der fremden Dienstwaffe und der „bei ihm gefundenen, größeren Anzahl an Munition“ gekommen sei, hieß es. (APA, TT.com)