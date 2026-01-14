Will anonym bleiben
3500 Lose und ein geheimer Gewinner: Egger-Lienz-Schau endet mit einer guten Tat
David vom Tierschutzverein zieht als „Glücksengel“ das Gewinnlos der Egger-Lienz-Benefizaktion. Mit Initiator Erich Mair und Notar Philipp Assam (r.).
© Emanuel Stabentheiner
Nach vier Monaten schließt die Ausstellung rund um den großen Maler Albin Egger-Lienz mit einer Benefiz-Verlosung. Zu gewinnen war eine seiner Lithographien, Schätzwert zwischen 12.000 und 20.000 Euro. Auch der Tierschutz profitierte.