Neun tote Babys in russischer Klinik: Ärzte festgenommen

Nowokusnezk – Nach dem Tod von neun Neugeborenen in einem Krankenhaus in der russischen Stadt Nowokusnezk in Sibirien sind der Chefarzt und der stellvertretende Leiter der Säuglingsstation festgenommen worden. Sie werden der fahrlässigen Tötung von zwei oder mehr Personen infolge der unsachgemäßen Erfüllung beruflicher Pflichten verdächtigt, wie das staatliche russische Ermittlungskomitee am Mittwoch mitteilte. Den Angaben nach starben vom 4. bis 12. Jänner neun Neugeborene.

Grund sei Fahrlässigkeit der Verdächtigen gewesen. Es seien Opfer und Zeugen befragt worden, Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt und neun medizinische Gutachten angeordnet worden. Der Fall war Anfang der Woche bekanntgeworden.

Geburtsstation geschlossen

Auf der Station seien 32 Säuglinge in Intensivbehandlung gewesen, darunter 16 Frühgeborene, viele von ihnen mit bereits im Mutterleib erworbenen Infektionen, hatte die Gesundheitsbehörde der Region Kemerowo erläutert. Der Gebietsgouverneur Ilja Seredjuk hatte angegeben, dass der Chefarzt vorübergehend suspendiert worden sei.