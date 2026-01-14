„Du bist ein toter Mann“: So krass werden Busfahrer in Tirol attackiert und bedroht

Die gut 1000 Busfahrerinnen und Busfahrer werden in Tirol immer heftiger bedroht, geschlagen oder beleidigt. Die Gewerkschaft schlägt nun Alarm, denn die Attacken werden immer brutaler und gefährden auch die Sicherheit der anderen Fahrgäste. Auch lange und geteilte Dienste sowie der Ticketverkauf mit Bargeld machen den Lenkerinnen und Lenkern schwer zu schaffen.