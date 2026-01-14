Dein Ski. Deine Spur. Dein Handwerk.

Es gibt Momente in den Bergen, die man nicht dem Zufall überlassen möchte. Der erste Schwung im frischen Schnee gehört dazu. Genau hier setzt die Idee der DYNAFIT Ski Factory an: Ski nicht einfach kaufen, sondern verstehen, bauen und exakt auf den eigenen Fahrstil abstimmen.

Im DYNAFIT Headquarter in Kiefersfelden, direkt am nördlichen Alpenrand, verbindet die Ski Factory modernes High-Tech mit echtem Handwerk. In einer professionellen Werkstatt entstehen hier maßgeschneiderte Ski – individuell, langlebig und kompromisslos auf Performance ausgelegt.

Vom Rohmaterial zum fahrbereiten Ski

In den Workshops der Ski Factory erleben Teilnehmer:innen den gesamten Skibauprozess aus nächster Nähe. Unter Anleitung erfahrener Coaches wird geplant, vorbereitet, laminiert und gepresst. Keine Vorkenntnisse sind nötig – nur Neugier und Lust darauf, hinter die Kulissen moderner Skikonstruktion zu blicken.

Handgriff für Handgriff entsteht unter professioneller Anleitung der eigene Ski. © SIMON RAINER PHOTOGRAPHER

Der Tageskurs richtet sich an alle, die tief eintauchen möchten. Einen ganzen Tag lang entstehen die eigenen Ski Schritt für Schritt: Kanten biegen, Beläge vorbereiten, Holzkern und Materialien aufbauen, laminieren und pressen. Das finale Finish inklusive Bindungsmontage übernimmt das Team, sodass die Ski fahrbereit übergeben werden. Der Preis beginnt bei 1.090 Euro.

Beim Finish unterstützen die Profis. © SIMON RAINER PHOTOGRAPHER

Wer weniger Zeit hat, aber den entscheidenden Moment selbst erleben will, entscheidet sich für den Ski Factory Abendkurs. In kleiner Runde mit maximal vier Teilnehmern konzentriert sich dieser Workshop auf das Herzstück des Skibaus: das Laminieren der vorbereiteten Skibauteile mit Epoxidharz und das anschließende Pressen. Intensive Betreuung inklusive. Preis: 990 Euro.

Verstehen, was einen guten Ski ausmacht

Beim Blick insight die Grundlagen der Skikonstruktion im Kompaktformat erfahren. © SIMON RAINER PHOTOGRAPHER

Mit den Ski Factory Insights bietet DYNAFIT zudem ein kompaktes Einstiegsformat. In 90 Minuten geht es um die Grundlagen der Skikonstruktion: Wie beeinflussen Shape, Vorspannung und Geometrie das Fahrverhalten? Warum ist Holz bis heute die Basis vieler Ski? Welche Rolle spielen Fiberglas und Carbon? Und weshalb sind Belag und Schliff entscheidend für Speed und Haltbarkeit? Die Teilnahmegebühr von 50 Euro ist vollständig auf einen späteren Skibaugutschein anrechenbar.

Individuell gebaut – auch ohne Workshop

Jedem seiner: Maßgefertige Ski mit individuellem Design gibt‘s ab 990 Euro. © SIMON RAINER PHOTOGRAPHER

Neben den Workshops bietet die Ski Factory auch Custom Skis als Maßanfertigung an. Basierend auf Fahrstil, Einsatzbereich und persönlichen Vorlieben fertigt das Team individuelle Ski, ganz ohne Workshopteilnahme. Der Preis startet bei 990 Euro. Eigene DYNAFIT Designs sind inklusive, individuelle Holz- und Grafikdesigns optional. Bindungen und Felle sind vergünstigt erhältlich. Von Mai bis August gibt es zusätzlich 20 Prozent Rabatt auf den Grundpreis.

Mehr als ein Produkt

Die DYNAFIT Ski Factory steht für ein neues Verständnis von Ausrüstung: weg vom Massenprodukt, hin zu Transparenz, Individualität und langlebiger Qualität. Wer hier einen Ski baut, nimmt nicht nur ein Paar Ski mit nach Hause, sondern ein tiefes Verständnis dafür, wie Performance entsteht – Schicht für Schicht.

Weitere Informationen und Termine unter skifactory.de

Regional, hochwertig, gesund: Auftanken auf dem Weg in die Berge Seit November 2025 lädt das DYNAFIT Bistro Bivac mit veganen, vegetarischen sowie ausgewählten, regionalen Fleisch-Gerichten ein. Die wöchentlich wechselnde Speisekarte reicht von Overnight Oats mit Wildheidelbeeren am Morgen bis zum Wintersalat mit Grünkohl, Roter Beete und Kürbisfalafel als After-Tour-Snack. Die Küche setzt auf frische, regionale Zutaten. Dazu gibt’s Kaffee und hausgemachte Smoothies. Öffnungszeiten: Montag-Freitag: 07:00-14:00 Uhr. Weitere Infos: Social Media und www.dynafit.com

DYNAFIT Care & Repair Center

Reparieren statt wegwerfen: Im Care & Repair Center kannst Du Deine Ausrüstung fachmännisch in Stand setzen lassen.

Das nachhaltigste Produkt ist das, das man bereits besitzt. Im Care & Repair Center der DYNAFIT Speed Factory werden alle DYNAFIT- und Oberalp-Produkte fachmännisch repariert – von Bekleidung über Schuhe bis hin zu Ski Boots, Bindungen, Rucksäcken, Zelten und Fellen. Ergänzt wird das Angebot durch die DYNAFIT Lifetime Guarantee, die auf viele Produkte bis zu zehn Jahre Garantie bietet.