Mit der Wärmepumpe zur Energieautonomie

Auf Heizen und Warmwasser entfällt ein Viertel des Energiebedarfs. Die Wärmepumpe als energieeffizientes und erneuerbares Heizsystem gewinnt an Bedeutung.

Bis zum Jahr 2050 will Tirol seinen gesamten Energiebedarf ausschließlich aus heimischen, erneuerbaren Energiequellen decken. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Wärmeversorgung. „Rund ein Viertel des heimischen Energiebedarfs entfällt auf das Heizen und die Warmwasserbereitung in Haushalten“, erklärt Valerie Mense, Gebäudetechnikerin bei der Energieagentur Tirol. „Der Umstieg auf energieeffiziente und erneuerbare Heizsysteme ist daher ein entscheidender Hebel auf dem Weg zur Energieautonomie.“

Vielseitig einsetzbar

Sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen hat sich die Wärmepumpe etabliert. Besonders verbreitet und vielseitig einsetzbar ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe. „Sie nutzt die in der Umgebungsluft gespeicherte Energie und macht sie für Raumheizung und Warmwasser nutzbar“, erläutert Mense. „Mithilfe eines Kompressors wird die Wärme auf das benötigte Temperaturniveau gepumpt.“ Ein großer Vorteil dabei: „Wenn die Wärmepumpe optimal funktioniert, stammen rund drei Viertel der bereitgestellten Wärme aus der Umwelt, während nur etwa ein Viertel an elektrischer Energie für den Betrieb des Kompressors notwendig ist.“ Stamme der Strom zudem aus einer hauseigenen PV-Anlage, ergebe sich zusamemen mit generell niedrigen Wartungskosten ein effizienter und kostengünstiger Betrieb.

„Die Wärmepumpe ist die Schlüsseltechnologie für die Energiewende im Gebäudebereich, um fossile Heizsysteme zu ersetzen. Sie arbeitet hocheffizient, nutzt Umweltenergie und wird mit Strom betrieben, also genau mit jener Energieform, die langfristig aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden kann.“ Valerie Mense, Gebäudetechnikerin Energieagentur Tirol

Luft-Wasser-Wärmepumpen seien laut der Expertin unkompliziert in der Anschaffung und fast überall einsetzbar – ob Einfamilienhaus, Wohnanlage, Gewerbebetrieb oder öffentliches Gebäude. Außerdem sei auch eine regionale Verankerung gegeben. Mense: „In Tirol gibt es zahlreiche Hersteller und Fachbetriebe, die Entwicklung, Produktion und Installation übernehmen und damit regionale Wertschöpfung sichern.“

Attraktive Förderungen

Unterstützt wird der Umstieg durch attraktive Förderungen – von Bund, Land und oftmals ergänzt durch Unterstützungsangebote von Gemeinden und Energieversorgern. „Im Rahmen der bundesweiten Sanierungsoffensive wird der Einbau einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Einfamilienhaus mit maximal 7.500 Euro gefördert“, sagt Mense. „Zusätzlich stehen im Rahmen der Tiroler Wohnhaussanierung weitere Landesmittel für den Heizungstausch zur Verfügung.“