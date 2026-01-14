🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Nicht nur eine Frage der Eitelkeit: Was man über Haarausfall wissen sollte
Genetik, Nährstoffmangel oder eine Erkrankung: Wer früh genug abklärt, welche Ursachen hinter Haarausfall stecken, hat gute Chancen, etwas dagegen zu tun.
© Canva
Volles Haar steht für Jugendlichkeit und Vitalität. Wenn vermehrt Haare ausfallen oder kahle Stellen entstehen, leiden sowohl Frauen als auch Männer darunter. Welche Ursachen dahinterstecken können, was gegen Haarausfall hilft und warum ein Besuch beim Dermatologen oder der Dermatologin so wichtig ist, erklärt Expertin Barbara Böckle im „Gut zu wissen“-Podcast.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Was man über Haarausfall wissen sollte
📱 Sie möchten „Gut zu wissen“ in Ihrer bevorzugten Podcast-App anhören? Klicken Sie dazu einfach auf „Abonnieren“ in der rechten oberen Ecke im Player.
Barbara Böckle ist Leitende Oberärztin der Allgemeinen Ambulanz, Akne & Ästhetische Sprechstunde, Kollagenosesprechstunde & Immunfluoreszenzlabor der Hautklinik Innsbruck.
© Klinik Ibk
🎧 Aktuelle „Gut zu wissen“-Podcasts:
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Woran gute Vorsätze scheitern und wie man schlechte Gewohnheiten wirklich ändert
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Ein „Epochenwechsel“ und viele Chancen: So stehen die Sterne für das Jahr 2026
🎧 Das war 2025
Verhütung, Erbe, Jugendlichkeit: Die zehn beliebtesten Folgen des „Gut zu wissen“-Podcasts
🎧 Podcast „Gut zu wissen“
Nägelbeißen: Woher kommt die lästige Angewohnheit und wie wird man sie wieder los?
🎧 Podcast „Gut zu wissen“