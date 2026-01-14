Nicht nur eine Frage der Eitelkeit: Was man über Haarausfall wissen sollte

Volles Haar steht für Jugendlichkeit und Vitalität. Wenn vermehrt Haare ausfallen oder kahle Stellen entstehen, leiden sowohl Frauen als auch Männer darunter. Welche Ursachen dahinterstecken können, was gegen Haarausfall hilft und warum ein Besuch beim Dermatologen oder der Dermatologin so wichtig ist, erklärt Expertin Barbara Böckle im „Gut zu wissen“-Podcast.