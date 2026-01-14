- Überblick
„Cloud Dancer“
2026 wird weiß gemalt: Das ist die Farbe des Jahres
© Zalando
Von Hannah Purner
Die Trendfarbe des neuen Jahres heißt „Cloud Dancer“. Der natürliche Weißton soll für eine beruhigte Gesellschaft und Klarheit stehen.
