Glattauer-Komödie über Beziehungskrisen feiert Premiere in der Kellerei

Reutte wird am 17. Jänner zum Schauplatz einer humorvollen Auseinandersetzung mit den Tücken des Ehelebens. Das Theater Arche Noe präsentiert in der Außerferner Kleinkunstbühne „Kellerei“ die erfolgreiche Komödie „Die Wunderübung“.

Reutte – Das Stück verspricht einen Abend voller Lachen und vielleicht auch ein wenig Nachdenklichkeit. Im Mittelpunkt stehen Joana und Valentin, ein Ehepaar, dessen einst so glühende Liebe im Alltag zwischen Kindererziehung und Beruf abhandengekommen zu sein scheint. Um die Beziehung zu retten, suchen sie professionelle Hilfe in einer Paartherapie.

Der Therapeut hat keine leichte Aufgabe vor sich. Joana und Valentin befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen „Kampfstadium“ und zeigen sich anfänglich wenig zugänglich für Ratschläge. Doch der Therapeut zieht schließlich sein letztes Ass aus dem Ärmel: die geheimnisvolle „Wunderübung“. Ob diese Methode das Ehepaar wieder zueinanderführen kann, bleibt abzuwarten und verspricht spannende wie komische Wendungen.

Die Inszenierung stammt von Regisseur Stefan Bric. Auf der Bühne überzeugen Franziska Friedl in der Rolle der Joana, Markus Jäger als Valentin und Hannes Lemberger als der geduldige Berater. Die Kellerei bietet den passenden Rahmen für dieses intime Theatererlebnis.

Autor Daniel Glattauer ist vielen Lesern durch seine Bestseller „Gut gegen Nordwind“ und „Alle sieben Wellen“ bekannt. Auch seine Komödie „Die Wunderübung“ aus dem Jahr 2014 wurde als Buch, Theaterstück und Film gefeiert und verspricht einen unterhaltsamen Abend. Besucher dürfen sich auf eine scharfsinnige und witzige Betrachtung menschlicher Beziehungen freuen, die zum Schmunzeln und vielleicht auch zum Nachdenken anregt.