Dank GPS-Ortung: In Innsbruck gestohlener Transporter in Südtirol aufgespürt

Innsbruck – Ein in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck gestohlener Transporter konnte dank GPS-Ortung durch den Besitzer rasch in Italien aufgespürt werden. Der Dieb, ein 26-jähriger Marokkaner, wurde festgenommen. Was war genau passiert?

Wie die Polizei berichtet, war das Fahrzeug in der Fritz-Pregl-Straße in Innsbruck parkend abgestellt und wurde im Laufe der Nacht gestohlen. Der Zulassungsbesitzer bemerkte den Diebstahl und konnte seinen Transporter mittels GPS in der Nähe von Sterzing in Südtirol lokalisieren.