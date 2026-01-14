170 neue Wohnungen
Einigung mit Konfliktpotenzial: Wohnanlage in Amras wird noch größer als erwartet
Insgesamt sechs Baukörper mit rund 130 frei finanzierten und 35 geförderten Wohnungen sollen in Amras entstehen. Damit wird die Anlage noch größer als zuletzt erwartet.
© Froech Visual (Visualisierung)
Der Kompromiss steht: Bei einem geplanten Wohnbau-Großprojekt in Amras konnte die Stadt Innsbruck 35 geförderte Wohnungen und Räume für einen Kindergarten herausholen. Mit 170 Einheiten wird die Anlage aber noch größer, als von Anrainern befürchtet. Für Kontroversen dürfte also gesorgt sein.