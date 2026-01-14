Einigung mit Konfliktpotenzial: Wohnanlage in Amras wird noch größer als erwartet

Der Kompromiss steht: Bei einem geplanten Wohnbau-Großprojekt in Amras konnte die Stadt Innsbruck 35 geförderte Wohnungen und Räume für einen Kindergarten herausholen. Mit 170 Einheiten wird die Anlage aber noch größer, als von Anrainern befürchtet. Für Kontroversen dürfte also gesorgt sein.