15-Jähriger in Wörgl mit Taschenmesser bedroht: Jugendlicher verwechselt Kaugummi mit Tabak

Wörgl – Eine kuriose Verwechslung hat am Mittwochvormittag zu einer Messer-Drohung an einer Schule in Wörgl geführt. Ein 15-Jähriger hatte es auf die vermeintliche Snus-Dose eines Mitschülers abgesehen.

Gegen 11.30 Uhr forderte der Jugendliche von einem gleichaltrigen Schüler die Herausgabe der Dose. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zückte er ein Taschenmesser und bedrohte sein Gegenüber.

Die Situation löste sich jedoch rasch wieder auf, als der Angreifer feststellte, dass es sich bei dem Objekt seiner Begierde nicht um Oraltabak, sondern lediglich um eine Kaugummidose handelte. Er ließ daraufhin von dem Mitschüler ab, der unverletzt blieb. Das Messer wurde von der alarmierten Polizei sichergestellt, der 15-jährige Verdächtige wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)