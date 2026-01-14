Einbruch in Zams misslang: 44-Jähriger setzte Fassade in Brand

Nach einem gescheiterten Einbruchsversuchen hat ein 44-Jähriger auf einem Betriebsgelände in Zams einen Mülleimer angezündet und damit auch die Fassade eines Bürogebäudes in Brand gesetzt. Der Mann konnte von der Polizei gefasst werden, er war stark alkoholisiert und geständig.

Zams – Ein 44-jähriger Slowake hat am frühen Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in Zams erst versucht einzubrechen und dann Feuer gelegt. Der Mann scheiterte gegen 5 Uhr bei dem Versuch, in ein Bürogebäude und einen dort geparkten Lkw einzubrechen.

Daraufhin steht er im Verdacht, vorsätzlich einen Müllkübel in Brand gesetzt zu haben. Die Flammen griffen dann auch auf die Fassade des Bürogebäudes über. Ein größerer Schaden konnte durch das Eingreifen eines Mitarbeiters vor Ort verhindert werden.

Großer Sachschaden