34-Jähriger bei Frontalkollision mit Lkw auf der Fernpassstraße schwer verletzt

Ein 34-jähriger Autofahrer wurde bei einer Frontalkollision mit einem Lkw am Mittwochnachmittag auf der Fernpassstraße schwer verletzt. Sein Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn, prallte erst gegen die Leitschiene und dann frontal gegen den Laster. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Nassereith – Auf der Fernpassstraße (B179) ist es am späten Mittwochnachmittag zu einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen, bei der ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitt. Der 34-jährige deutsche Lenker war laut Polizei kurz nach 17 Uhr in einer Kolonne in Richtung Nassereith unterwegs.

Auf Höhe des Kettenanlegeplatzes geriet der Mann aus bis dato unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sein Wagen zuerst die linksseitige Leitschiene, bevor er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw zurückgeschleudert und prallte erneut gegen die Leitschiene.

Autolenker wurde schwer verletzt