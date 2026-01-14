In den USA wächst Widerstand gegen Trumps Politik: drei Beispiele

Politiker, Juristen und einfache Bürger protestieren gegen die Regierung. Eine Annexion Grönlands könnte am Kongress scheitern.

Am Beginn des nächsten Wahljahrs in den USA wächst der Widerstand gegen die Politik von Präsident Donald Trump. Drei aktuelle Beispiele: Gesetzesentwürfe gegen eine Annexion von Grönland; der Rücktritt einer ganzen Reihe von Staatsanwälten, die nicht auf politischen Zuruf arbeiten wollen; und die Selbsthilfe der Bevölkerung gegen die Einwanderungsbehörde ICE.

Kongress

Eine treibende Kraft des Widerstands im Kongress ist Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska. Sie gehört zwar zu Trumps Republikanern, gilt aber als vergleichsweise moderat. Zusammen mit ihrer demokratischen Kollegin Jeanne Shaheen hat sie ein Gesetz vorgeschlagen, das es der Regierung verbieten würde, Steuergeld für die Inbesitznahme von Grönland auszugeben.

Im Repräsentantenhaus kursiert ein ähnlicher, ebenfalls von Politikern beider Parteien unterstützter Entwurf. Murkowski und Co. wollen in den nächsten Tagen ausloten, ob sie für ihr Vorgehen eine Mehrheit bekommen können.

Justiz

Im Justizministerium sowie in dessen Büro im Bundesstaat Minnesota sind mindestens zehn Staatsanwälte zurückgetreten. Laut Washington Post protestieren diese gegen das Vorgehen der Regierung nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Frau in Minneapolis.

Trump und Co. haben die Schüsse als Notwehr gegen ein angebliches linkes Netzwerk verteidigt. Um die Kontrolle über die Erzählung zu behalten, wurden die lokalen Behörden sowie die hauseigene Bürgerrechtsabteilung von den Ermittlungen ausgeschlossen. Und das Justizministerium verlangte, gegen die Gattin der Erschossenen vorzugehen.

In der Bürgerrechtsabteilung war die Frustration schon zuvor gewachsen. Die neue Leiterin hatte die Ausrichtung der Behörde auf den Kopf gestellt: Statt gegen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe geht es jetzt gegen Programme, die die Vielfalt fördern.

Zivilgesellschaft