Trump zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas

US-Präsident Donald Trump zeigt sich zufrieden mit der aktuellen Führung Venezuelas. "Ich denke, wir kommen sehr gut zurecht mit Venezuela", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Er führte ein langes Telefonat mit Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez. Sie schrieb am Mittwoch auf Telegram von einem "langen, produktiven und höflichen Gespräch". Indes haben die USA erste Verkäufe von venezolanischem Öl auf Grundlage eines neuen Abkommens getätigt.

Später fügte Trump in Onlinediensten an, Rodríguez und er hätten "viele Themen" besprochen, darunter Erdöl, Mineralien, Handel und nationale Sicherheit. "Wir machen enorme Fortschritte", erklärte der US-Präsident. Die venezolanische Übergangspräsidentin hatte zuvor bei ihrer ersten Pressekonferenz in ihrer neuen Funktion gesagt, in Venezuela beginne eine "neue politische Ära", die von einer größeren Toleranz für "ideologische und politische Diversität" geprägt sein werde.

Die Einnahmen aus den ersten Transaktionen von Öl im Wert von rund 500 Millionen Dollar (ca. 429 Mio. Euro) würden auf Bankkonten unter der Kontrolle der US-Regierung verwahrt, sagte ein Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Verkäufe würden in den kommenden Tagen und Wochen erwartet. Das Hauptkonto befinde sich einer mit den Plänen vertrauten Person zufolge in Katar. Das Land diene als neutraler Ort, an dem Gelder mit US-Genehmigung und ohne das Risiko einer Beschlagnahmung transferiert werden könnten. Das Gesamtvolumen der Vereinbarung zwischen den Regierungen in Washington und Caracas beläuft sich auf zwei Milliarden Dollar.